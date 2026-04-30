Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что неверные решения премьер-министра Британии Кира Стармера стали причиной пустых полок в магазинах.
Он уточнил, что речь идёт об ошибках в энергетической политике.
«Издание Independent предупреждает о пустых полках супермаркетов в Британии — как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Британии ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев заявлял, что отставка Стармера является лучшим сценарием для Британии. Он отметил, что Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь пропагандой.
По словам Дмитриева, Стармер пытается переложить на других ответственность за провальную политику в сфере энергетики.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.