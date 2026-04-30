Президент США переименовал Ормузский пролив в пролив Трампа

Президент США Дональд Трамп переименовал Ормузский пролив в «Пролив Трамп». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
К публикации Трамп прикрепил изображение акватории с подписью «Strait of Trump». Глава Белого никак не прокомментировал свой пост.
Публикация президента США Дональда Трампа скриншот.
Напомним, 13 апреля США объявили о начале блокады Ормузского пролива. Любые суда, направляющиеся в порты Ирана или выходящие из них, будут подпадать под ограничения.
Позже Трамп заявил, что морская блокада может быть более эффективной мерой давления, чем прямые военные действия. По его словам, подобные ограничения способны нанести Тегерану более серьезный ущерб.
Президент США отметил, что в Иране не заинтересованы в сохранении подобных мер. Однако он не намерен их отменять, связывая это с необходимостью предотвратить появление у страны ядерного оружия.