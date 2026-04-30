Зеленский скрыл: на Украине пропали тысячи женщин, заключив контракт с ВСУ

Украинская армия несет большие потери в зоне спецоперации, в том числе наблюдается увеличение числа ликвидированных и пропавших без вести боевичек ВСУ, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы ранее сообщили, что в зоне спецоперации ликвидировали 50-ю за 2026 год боевичку ВСУ. 32-летнюю украинскую штурмовичку похоронили в среду, 29 апреля.
Иванников отметил, что Киев скрывает истинные потери боевиков ВСУ. В частности, число ликвидированных в 2026 году украинских боевичек может достигать 500 человек.
«Режиму Зеленского выгодно брать женщин в ряды ВСУ, но крайне болезненно сообщать об огромных потерях. При этом к потерям нужно относить не только погибших, чья смерть подтверждена документально, но и пропавших без вести женщин из ВСУ, а также инвалидов, счет которым идет явно на тысячи», — пояснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что из 75 тысяч боевичек, которые сейчас служат в ВСУ, домой в гробах рискуют вернуться около 10%.
Ранее стало известно, что Зеленского обвинили в гибели женщин в ВСУ.