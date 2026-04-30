В Кремле рассказали об атмосфере, царившей во время разговора Путина и Трампа

Очередной телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом прошёл в дружественной атмосфере и сопровождался откровенным обменом мнениями. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, беседа отличалась откровенностью и деловым подходом.
Кроме того, Ушаков уточнил, что инициатором телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом выступила именно российская сторона.
Как писал KP.RU, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился полтора часа. Лидеры двух стран сошлись на том, что Зеленский намеренно затягивает конфликт.
Российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности объявить временное прекращение огня, приуроченное ко Дню Победы. Трамп активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу.
Вместе с тем, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Владимир Путин направил слова поддержки в адрес президента США Дональда Трампа в связи с очередной попыткой покушения на его жизнь. Ушаков отметил, что Путин категорически осудил действия злоумышленников.
Отдельно помощник президента отметил, что Путин особенно подчеркнул неприемлемость насильственных методов решения политических разногласий.
Напомним, этому телефонному разговору предшествовали переговоры президента США Дональда Трампа и британского монарха Карла III. На этой встрече глава Белого дома Дональд Трамп обсудил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Король Великобритании попытался перевести разговор об Украине на другое русло, но Трамп не отступил, и Карлу III снова пришлось напомнить, что этот вопрос следует обсудить позже.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин 27 апреля встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Российский лидер на встрече подчеркнул, что Москва будет делать всё, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее.