Вступил в силу запрет на использование электросамокатов в историческом центре Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске утвердили правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Верещагин.
Документ вводит зоны полного запрета и ограничения для электросамокатов и других СИМ. Так, движение на них запрещено в историческом центре — на улицах Карла Маркса, проспекте Мира, улице Ленина (от БКЗ до Профсоюзов) и прилегающих поперечных улицах. Также запрет распространяется на парки и скверы.
В ряде зон установят скоростные ограничения: до 7 км/ч на пешеходных переходах и до 8 км/ч рядом с парками, скверами и на мостах.
Размещать самокаты кикшеринговые компании смогут только с разрешения администрации и в специально отведенных местах. Стоимость — 6,5 рубля в сутки за единицу. Самокаты запрещено оставлять ближе 5 метров от остановок, перекрестков и объектов культурного наследия.
Пользователи обязаны возвращать СИМ на парковки. Брошенные вне разрешенных мест самокаты должны быть убраны владельцем в течение двух часов, иначе их эвакуируют.
Ограничения распространяются как на прокатные, так и на личные устройства. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс., для юридических — до 100 тыс. рублей.
По словам Сергея Верещагина, меры направлены на повышение безопасности и упорядочение использования городской инфраструктуры.