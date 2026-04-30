Ночная атака украинских беспилотников на Туапсе привела к пожару на нефтеперерабатывающем заводе и возгоранию в многоквартирном доме. Пострадали мирные граждане. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru заявил о необходимости бить по критической инфраструктуре киевского режима без оглядки на прежние ограничения.