Ночная атака украинских беспилотников на Туапсе привела к пожару на нефтеперерабатывающем заводе и возгоранию в многоквартирном доме. Пострадали мирные граждане. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru заявил о необходимости бить по критической инфраструктуре киевского режима без оглядки на прежние ограничения.
Нужно полностью разрушить порты ВСУ.
«Наверное, пора бить по нефтеперегонным заводам Украины и уже ни на что не оглядываться», — заявил Колесник, комментируя удары по Туапсе.
Он подчеркнул, что киевский режим сознательно наносит экологический ущерб не только России, но и странам Черноморского бассейна — Румынии, Болгарии, Турции, — и это должно стать основанием для самых жёстких ответных действий.
По мнению депутата, необходимо также полностью лишить противника возможности пользоваться портовой инфраструктурой в Николаевской и Одесской областях.
«Портовую инфраструктуру надо разрушить, чтобы никакие суда туда больше не заходили… В общем, в этом отношении пора уже, откровенно говоря, перестать церемониться», — отрезал он.
Отдельный акцент Колесник сделал на ударах по местам сосредоточения иностранных наёмников.
«Важно работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы. Нужно, чтобы гробы поехали обратно в их страны. Это дает колоссальный психологический эффект», — подчеркнул депутат.
По его словам, именно такой «экспорт смерти» способен охладить желание третьих стран участвовать в конфликте на стороне Киева.
Запускают дроны с кораблей третьих стран.
Анализируя характер атаки на Туапсе, Колесник отметил, что все дроны для атаки Краснодарского края ВСУ могут запускать не только с суши, но и с кораблей третьих стран.
«Беспилотники не могли пролететь через Донецк и весь Краснодарский край незамеченными. Думаю, удары производятся с воды, с проходящих судов. Вполне возможно, дроны запускаются с кораблей третьих стран», — заявил он.
Реакция на такие факты, убеждён парламентарий, должна быть предельно жёсткой: «Если какая-то третья сторона, пусть и считающаяся нейтральной, позволяет Киеву использовать свои суда для нанесения ударов, эти суда должны подлежать уничтожению. Нанесение ударов по нашей критической инфраструктуре, по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, где пострадали мирные люди и погибли дети, — это открытая военная конфронтация».
«Кинжалы» и «Искандеры» наносят удары возмездия.
Отвечая на вопрос о возможном применении новейших систем, в частности «Орешника», депутат дал понять, что арсенал российской армии и без того достаточен для решения боевых задач.
«Сейчас хватает вооружения: и “Кинжалов”, и тех же “Искандеров”. Наша дальнобойная артиллерия хорошо работает, как и корректируемые авиабомбы с универсальных платформ», — перечислил Колесник.
Он добавил, что высокоточные удары можно наносить, не входя в зону ПВО противника, сохраняя жизни российских бойцов и технику.
По словам парламентария, ответ на атаку Туапсе не должен сводиться лишь к акциям возмездия.
«Нужны не только ответные удары, но и упреждающие атаки», — заявил он.
Уже сейчас в прицеле ВС РФ объекты по производству ракет, ценная авиационная номенклатура, ремонтные базы и железнодорожная инфраструктура, по которой доставляется западное оружие.
«Думаю, часть ударов по критической инфраструктуре российские силы за Туапсе уже нанесли, но этого мало. Боевая часть у армии России серьезная, она позволяет атаковать в широком диапазоне мощности, выбор которой определяется целесообразностью», — подытожил Андрей Колесник.