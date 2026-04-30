Студенты-медики из Владивостока во время авиарейса помогли двум пассажирам

Команда студентов-медиков возвращалась из столицы после XI Международной студенческой олимпиады по терапии «Золотой стетоскоп» вместе с преподавателями. Через несколько часов после взлета стюардесса сообщила, что одному из пассажиров нужна медицинская помощь. Студентки шестого курса лечебного факультета Кристина Полякова и Алина Балашова сразу направились к нему. Оказалось, что у участника СВО, который возвращался домой после реабилитации, в полете начала сильно болеть левая стопа. После того как студенты убедились, что пациент ранее принимал лекарства, измерили температуру и давление, он под их наблюдением принял обезболивающее, и боль прошла.
Через несколько часов полета ситуация повторилась. На этот раз студентки-медики пришли на помощь мужчине, который возвращался домой после операции по замене хрусталика и в полете почувствовал боль в глазах. Тонометр показал опасные значения кровяного давления, и под контролем студенток мужчина принял препарат для его снижения давления. Через полчаса боль утихла, и его самочувствие улучшилось. Ему дали рекомендации по контролю давления.
На всем протяжении полета будущие медики контролировали состояние здоровья своих неожиданных подопечных.
— Мы постоянно отрабатываем с ребятами на тренировках алгоритм оказания первой помощи, поэтому они сделали все очень четко и быстро. Очень радует, что у нас подрастает талантливая молодая смена, которая уже скоро придет на работу в медицинские учреждения Приморского края, — подчеркнул врач анестезиолог-реаниматолог владивостокской скорой помощи.