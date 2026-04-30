Студенты-медики из Владивостока во время авиарейса помогли двум пассажирам

Команда студентов-медиков возвращалась из столицы после XI Международной студенческой олимпиады по терапии «Золотой стетоскоп» вместе с преподавателями. Через несколько часов после взлета стюардесса сообщила, что одному из пассажиров нужна медицинская помощь. Студентки шестого курса лечебного факультета Кристина Полякова и Алина Балашова сразу направились к нему. Оказалось, что у участника СВО, который возвращался домой после реабилитации, в полете начала сильно болеть левая стопа. После того как студенты убедились, что пациент ранее принимал лекарства, измерили температуру и давление, он под их наблюдением принял обезболивающее, и боль прошла.