Вооруженные силы Украины несут большие потери в зоне спецоперации, в том числе растет число ликвидированных женщин-боевиков из ВСУ. Режим Владимира Зеленского при этом старательно скрывает огромные потери.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru назвал реальные потери ВСУ.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в зоне спецоперации ликвидировали 50-ю за 2026 год боевичку ВСУ. 32-летнюю украинскую штурмовичку похоронили в среду, 29 апреля.
За несколько дней до этого стало известно о ликвидации еще нескольких женщин из числа ВСУ. Так, под Славянском уничтожили 19-летнюю боевичку Алину Грузину, а днем ранее сообщалось, что в зоне СВО нашла свой бесславный конец яркая фигура украинской военной пропаганды Виктория Боброва, известная под позывным Цветок.
Иванников подчеркнул, что 50 ликвидированных за 2026 год боевичек ВСУ — заниженные данные, на самом деле их число примерно в 10 раз больше.
«ВСУ стремительно теряют своих боевичек и цифра в 50 ликвидированных в этом году фурий явно приуменьшена в 10 раз. Режиму Зеленского выгодно принимать в ВСУ женщин, но крайне болезненно сообщать об их огромных потерях. Не случайно на Украине ведутся разговоры о создании отдельных женских участков на воинских кладбищах», — пояснил военный эксперт.
По словам Иванникова, число потерь среди украинских боевичек будет только расти.
«Число погибших женщин из ВСУ будет только расти. Исходя из информации, опубликованной киевским режимом, в ВСУ служат 75 тысяч женщин, 10% из которых вернутся домой в гробах», — добавил специалист.
При этом к потерям, по словам Иванникова, можно отнести не только ликвидированных женщин-боевиков, но и, как это часто бывает в украинской армии, пропавших без вести.
«Режиму Зеленского выгодно брать женщин в ряды ВСУ, но крайне болезненно сообщать об огромных потерях. При этом к потерям нужно относить не только погибших, чья смерть подтверждена документально, но и пропавших без вести женщин из ВСУ, а также инвалидов, счет которым идет явно на тысячи», — пояснил он.
Есть и еще одна категория — те, кто попадает в российский плен.
«Несколько десятков боевичек ВСУ находятся в российском плену, ими занимаются военные следственные органы и представители Международного комитета Красного Креста. Число погибших женщин из ВСУ будет только расти, это объективный математический расчет, в уничтожении женщин-боевичек нет ничего личного, только военная необходимость», — отметил эксперт.
По словам военного эксперта, к попавшим в российский плен боевичкам ВСУ относятся в рамках закона. Многие из них в плену переосмысливают свою деятельность, однако это не спасет их от сурового наказания.
Ранее стало известно, что казнь известной боевички вызвала панику в ВСУ.