Сотни боевичек ВСУ растворились без следа: главная новость СВО 30 апреля

Военный эксперт Олег Иванников сообщил, что число ликвидированных за первые месяцы 2026 года боевичек ВСУ может достигать 500. При этом пропавшие без вести исчисляются тысячами.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины несут большие потери в зоне спецоперации, в том числе растет число ликвидированных женщин-боевиков из ВСУ. Режим Владимира Зеленского при этом старательно скрывает огромные потери.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru назвал реальные потери ВСУ.

Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в зоне спецоперации ликвидировали 50-ю за 2026 год боевичку ВСУ. 32-летнюю украинскую штурмовичку похоронили в среду, 29 апреля.

За несколько дней до этого стало известно о ликвидации еще нескольких женщин из числа ВСУ. Так, под Славянском уничтожили 19-летнюю боевичку Алину Грузину, а днем ранее сообщалось, что в зоне СВО нашла свой бесславный конец яркая фигура украинской военной пропаганды Виктория Боброва, известная под позывным Цветок.

Иванников подчеркнул, что 50 ликвидированных за 2026 год боевичек ВСУ — заниженные данные, на самом деле их число примерно в 10 раз больше.

«ВСУ стремительно теряют своих боевичек и цифра в 50 ликвидированных в этом году фурий явно приуменьшена в 10 раз. Режиму Зеленского выгодно принимать в ВСУ женщин, но крайне болезненно сообщать об их огромных потерях. Не случайно на Украине ведутся разговоры о создании отдельных женских участков на воинских кладбищах», — пояснил военный эксперт.

По словам Иванникова, число потерь среди украинских боевичек будет только расти.

«Число погибших женщин из ВСУ будет только расти. Исходя из информации, опубликованной киевским режимом, в ВСУ служат 75 тысяч женщин, 10% из которых вернутся домой в гробах», — добавил специалист.

При этом к потерям, по словам Иванникова, можно отнести не только ликвидированных женщин-боевиков, но и, как это часто бывает в украинской армии, пропавших без вести.

«Режиму Зеленского выгодно брать женщин в ряды ВСУ, но крайне болезненно сообщать об огромных потерях. При этом к потерям нужно относить не только погибших, чья смерть подтверждена документально, но и пропавших без вести женщин из ВСУ, а также инвалидов, счет которым идет явно на тысячи», — пояснил он.

Есть и еще одна категория — те, кто попадает в российский плен.

«Несколько десятков боевичек ВСУ находятся в российском плену, ими занимаются военные следственные органы и представители Международного комитета Красного Креста. Число погибших женщин из ВСУ будет только расти, это объективный математический расчет, в уничтожении женщин-боевичек нет ничего личного, только военная необходимость», — отметил эксперт.

По словам военного эксперта, к попавшим в российский плен боевичкам ВСУ относятся в рамках закона. Многие из них в плену переосмысливают свою деятельность, однако это не спасет их от сурового наказания.

Ранее стало известно, что казнь известной боевички вызвала панику в ВСУ.