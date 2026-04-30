Красноярский фермер выпускал молочку без проверки на пестициды

Специалисты красноярского Россельхознадзора в ходе мониторинга систем «ВетИС» («Меркурий») и «Росаккредитация» выявили нарушения у главы крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Чемурай Дзержинского района.
Отмечается, что предприниматель выпустил в оборот молочную продукцию (сливочное масло, творог, сметану, йогурт) без надлежащего подтверждения безопасности.
При анализе протоколов испытаний оказалось, что товары не проверялись на содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов, хотя это прямо предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».
Управление признало недействительными четыре декларации о соответствии. Информация внесена в Единый реестр деклараций на сайте Росаккредитации. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений при декларировании молочной продукции.
Ранее мы сообщали, что ИИ нашёл подделку сёмги и форели у предпринимателей Красноярска.