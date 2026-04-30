Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский фермер выпускал молочку без проверки на пестициды

Россельхознадзор признал недействительными четыре декларации о соответствии.

Специалисты красноярского Россельхознадзора в ходе мониторинга систем «ВетИС» («Меркурий») и «Росаккредитация» выявили нарушения у главы крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Чемурай Дзержинского района.

Отмечается, что предприниматель выпустил в оборот молочную продукцию (сливочное масло, творог, сметану, йогурт) без надлежащего подтверждения безопасности.

При анализе протоколов испытаний оказалось, что товары не проверялись на содержание токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов, хотя это прямо предусмотрено техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Управление признало недействительными четыре декларации о соответствии. Информация внесена в Единый реестр деклараций на сайте Росаккредитации. Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушений при декларировании молочной продукции.

Ранее мы сообщали, что ИИ нашёл подделку сёмги и форели у предпринимателей Красноярска.