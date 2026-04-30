В Биробиджане с 30 апреля открыт навигационный сезон

С 30 апреля 2026 года в Еврейской автономной области начался навигационный сезон. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам уже провели смотр техники и готовы к патрулированиям. В МЧС напомнили судоводителям обязательные требования. Перед выходом на воду судно должно быть зарегистрировано, освидетельствовано и оборудовано по нормам безопасности. У водителя обязаны быть удостоверение на право управления и регистрационные документы.
За нарушения установлены штрафы. Если судно не зарегистрировано, придётся заплатить от 15 000 до 20 000 рублей. Отсутствие удостоверения обойдётся в сумму от 10 000 до 15 000 рублей. За выход на воду без освидетельствования — от 5 000 до 10 000 рублей.
Спасатели пожелали жителям попутного ветра, спокойной воды и счастливого возвращения домой. Навигация продлится до глубокой осени. Инспекторы ГИМС будут следить за порядком на водоёмах и проводить разъяснительную работу с владельцами лодок.
