ФАДН: в России проживают 23 представителя народа кереки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Самый малочисленный коренной народ в России — кереки, их численность составляет всего 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).
Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщил, что коренные малочисленные народы увеличили свою численность — за 30 лет она выросла на 20%.
30 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День коренных малочисленных народов РФ. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина 4 ноября 2025 года и впервые будет отмечаться в 2026 году.