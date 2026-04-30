ФАДН: в России проживают 23 представителя народа кереки

В Федеральном агентстве по делам национальностей сообщили, что это самый малочисленный коренной народ в РФ.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Самый малочисленный коренной народ в России — кереки, их численность составляет всего 23 человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

«Кереки — 23 человека», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о самом малочисленном коренном народе Российской Федерации.

Ранее руководитель ФАДН Игорь Баринов сообщил, что коренные малочисленные народы увеличили свою численность — за 30 лет она выросла на 20%.

30 апреля в Российской Федерации ежегодно отмечается День коренных малочисленных народов РФ. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина 4 ноября 2025 года и впервые будет отмечаться в 2026 году.