В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам к 9 Мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Федеральная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей ежегодно выплачивается ветеранам Великой Отечественной в преддверии Дня Победы, в регионах также предусмотрены собственные выплаты участникам войны. Об этом рассказала ТАСС депутат Госдумы, сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.
«Согласно указу президента России, начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации — участникам Великой Отечественной войны выплачивается приуроченная ко Дню Победы денежная выплата в размере 10 тыс. рублей», — сказала ответственный секретарь «Поискового движения России» Цунаева.
По словам депутата, выплата производится Социальным фондом России, как правило, вместе с пенсией, в беззаявительном порядке, то есть дополнительно заявление подавать не нужно. Выплата должна быть перечислена ветерану в апреле или в начале мая на основании имеющихся у фонда сведений. Поэтому многие участники войны выплату уже получили, отметила Цунаева.
«Помимо федеральной, в отдельных субъектах Российской Федерации ко Дню Победы устанавливаются свои региональные выплаты. Их размер, а также категории получателей, различен. Так, в Волгоградской области участники Великой Отечественной войны получат из регионального бюджета 80 тыс. рублей. Военнослужащие тыловых подразделений, несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла и ряд других жителей области получат выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказала Цунаева, отметив, что все положенные ко Дню Победы денежные выплаты ветераны получат в полном объеме и в срок.