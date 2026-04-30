WSJ: Amazon думает о перезапуске шоу «Ученик» с сыном Трампа в роли ведущего

Компания еще не обсуждала перспективу перезапуска передачи с семьей президента США, сообщило издание.

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Американская компания Amazon рассматривает возможность перезапустить реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice), в котором бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний крупного предпринимателя, а ныне президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, на роль нового ведущего Amazon хочет пригласить старшего сына американского лидера, Дональда Трампа — младшего. Проект пока находится на начальном этапе, компания еще не обсуждала перспективу перезапуска передачи с семьей Трампа, отмечает издание. Если шоу все же снимут, оно выйдет на видеосервисе Amazon Prime Video.

Премьера реалити-шоу «Ученик» состоялась в 2004 году. Трамп-старший был его ведущим на протяжении 14 сезонов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше