В Хабаровском крае чествуют пожарных в их профессиональный праздник

Начальник караула 22-й части Хабаровска Дмитрий Кутуркин в июне 2025 года вывел из задымлённой пятиэтажки 12 жильцов. Иван Шарин, начальник 71-й части села Аян, в июне 2024-го во время пожара в общежитии с газовыми баллонами эвакуировал 6 человек и вынес из огня 9 баллонов, предотвратив взрыв. Начальник караула 7-й части Комсомольска-на-Амуре Игорь Селезнев в ноябре 2025-го вынес из горящей квартиры двух девочек 4 и 14 лет. Начальник караула 79-й части села Троицкое Виктор Чумаков в том же году из дыма общежития вытащил трёх потерявших сознание и эвакуировал ещё 20 человек. Командир отделения 41-й части Виктор Шпинёв в феврале 2026 года спас мужчину, подключив его к своему дыхательному аппарату, и вывел пожилую женщину с сыном.