В Хабаровском крае чествуют пожарных в их профессиональный праздник

Губернатор Дмитрий Демешин 30 апреля 2026 года поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником (12+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровском крае несут службу 5,5 тысяч огнеборцев. За прошлый год они ликвидировали почти 4 тысячи возгораний и спасли больше 300 жизней. Глава региона поделился несколькими историями.
Начальник караула 22-й части Хабаровска Дмитрий Кутуркин в июне 2025 года вывел из задымлённой пятиэтажки 12 жильцов. Иван Шарин, начальник 71-й части села Аян, в июне 2024-го во время пожара в общежитии с газовыми баллонами эвакуировал 6 человек и вынес из огня 9 баллонов, предотвратив взрыв. Начальник караула 7-й части Комсомольска-на-Амуре Игорь Селезнев в ноябре 2025-го вынес из горящей квартиры двух девочек 4 и 14 лет. Начальник караула 79-й части села Троицкое Виктор Чумаков в том же году из дыма общежития вытащил трёх потерявших сознание и эвакуировал ещё 20 человек. Командир отделения 41-й части Виктор Шпинёв в феврале 2026 года спас мужчину, подключив его к своему дыхательному аппарату, и вывел пожилую женщину с сыном.
Дмитрий Демешин напомнил слова Президента Владимира Путина: «Все силы и средства должны работать в едином ритме». Край обновляет технику: в этом году получено 8 новых машин. В 2025-м открылись части в Переяславке, Найхине, Елабуге и Краснореченском. Они защищают 11 сёл и 39 тысяч человек.
«Спасибо вам, наши огнеборцы, за бесстрашие и самоотверженность! Желаем вам больше спокойных смен и тихих дежурств. С праздником вас, герои!» — обратился к пожарным губернатор.
