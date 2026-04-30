Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AC: США следует признать, что не смогут добиться победы над Ираном

Соединённым Штатам следует признать, что не смогут добиться победы над Ираном в ходе своей операции, пишет American Conservative.

Источник: Аргументы и факты

Соединённым Штатам следует признать, что они не смогут одержать победу над Ираном, пишет American Conservative.

«Насущный вопрос не в том, смогут ли США выиграть эту войну. А в том, смогут ли они признать, что тот тип победы, к которой стремится Вашингтон, больше практически недоступен», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что ни один из вариантов завершения военной операции в Иране не будет положительным для Соединённых Штатов.

Автор выразил мнение, что США следует извлечь урок из своих военных неудач.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.

По данным Bloomberg, военные Соединённых Штатов запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по территории Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше