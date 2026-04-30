AC: США следует признать, что не смогут добиться победы над Ираном

Соединённым Штатам следует признать, что они не смогут одержать победу над Ираном, пишет American Conservative.
«Насущный вопрос не в том, смогут ли США выиграть эту войну. А в том, смогут ли они признать, что тот тип победы, к которой стремится Вашингтон, больше практически недоступен», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что ни один из вариантов завершения военной операции в Иране не будет положительным для Соединённых Штатов.
Автор выразил мнение, что США следует извлечь урок из своих военных неудач.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.
По данным Bloomberg, военные Соединённых Штатов запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по территории Ирана.