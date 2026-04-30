Губернаторский лицей в Екатеринбурге стал одним из лучших в России

В Екатеринбурге Губернаторский лицей получил 500 тысяч рублей на развитие.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 29 апреля завершился финал всероссийского конкурса «Успешная школа — 2026». По его итогам, Губернаторский лицей в Екатеринбурге занял третье место, тем самым став одним из лучших в России.

— В финале лицей представляли педагоги Елизавета Карсакова, Никита Гирфанов, Мария Нефедова и Злата Николаева. Они участвовали в публичной интерактивной презентации школьных практик и результатов, а также разрабатывали проекты по развитию потенциала учеников.

сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области

Отмечается, что Губернаторский лицей также получил грант на развитие в размере 500 тысяч рублей. Всего на конкурс поступало 716 заявок из 79 регионов страны. После заочного этапа были отобраны 16 финалистов.

Напомним, что Губернаторский лицей открылся в 2024 году. На его строительство потратили больше 3 миллиардов рублей.