В Красноярске бойцы трудового отряда приводят в порядок памятные места к 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске участники трудового отряда главы города начали уборку памятных объектов, посвященных Великой Отечественной войне.
Работы проходят в рамках акции «Сохраним историю». Юные активисты уже привели в порядок территорию у стелы в память о Великой Отечественной войне, памятного камня в честь тружеников Ленинского района и стелы «60 лет Победы».
Как сообщили в администрации Ленинского района, в ближайшие дни бойцы приступят к благоустройству захоронений ветеранов. Акция проводится 16 лет, за это время в городе приведено в порядок более 850 памятных мест.
В этом году работы на кладбищах выполнят по заявкам горожан. Обязательное условие — присутствие сопровождающего, который сможет указать точное место захоронения.
Заявки принимаются до 6 мая в будние дни с 09:00 до 18:00. В Ленинском районе работы будут организованы на Шинном кладбище. Работы запланированы на 7 и 8 мая.
Для оформления заявки необходимо указать ФИО и контактный телефон заявителя, название кладбища, сектор и ориентиры, а также данные усопшего.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 218−01−21.
