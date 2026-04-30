Рособрнадзор опубликовал правила досмотра участников ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил проводить досмотр участников на ЕГЭ-2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Рекомендации предписывают охране и организаторам не прикасаться ни к сдающим экзамен, ни к их вещам.
Если металлодетектор подаст сигнал, организатор попросит участника ЕГЭ по собственной воле поместить вызвавший его предмет либо в комнату хранения личных вещей, либо передать лицу, его сопровождающему.
Если участник откажется сдать запрещенную вещь, его не пустят в пункт проведения ЕГЭ. Допустить нарушителя к пересдаче в резервные дни может лишь председатель ГЭК.
С 1 июня начинается основная волна ЕГЭ — первые экзамены: история, химия, литература. 4 июня — русский язык, 8 июня — базовая и профильная математика.
На 11 июня запланированы ЕГЭ по обществознанию и физике, а на 15 июня — по биологии и географии. В этот же день учащиеся смогут сдать письменную часть экзамена по иностранным языкам. 18 и 19 июня пройдут ЕГЭ по информатике и устная часть по иностранным языкам.
Утвержденное расписание включает резервные дни для ЕГЭ по выбранным дисциплинам — 22−25 июня.
При этом глава Рособнадзора Анзор Музаев признал, что система ЕГЭ неидеальная и будет совершенствоваться. Отменять основной экзамен не планируется, подчеркнул Музаев.
Музаев добавил, что резких скачков средних баллов ЕГЭ в 2026 году не будет: содержание госэкзамена осталось прежним. Он пояснил, что прямое сравнение средних баллов за разные годы лишено смысла — постоянно меняются и КИМы, и процедура ЕГЭ.
Глава Рособрнадзора также сообщил об отсутствии утечек заданий ЕГЭ — новые контроль и технологии сделали экзамен более прозрачным и защищенным. В ведомстве отметили значительные изменения экзамена сегодня и в 2010 году.
В компьютерный формат из всех предметов ЕГЭ будут переведены только информатика и устная часть английского языка, объявил Музаев. По остальным предметам таких решений принимать не будут. По словам руководителя, компьютеризация экономит время, автоматизирует проверку и уменьшает возможности для списывания.