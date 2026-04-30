В Приморье нашли сальмонеллу в 27 тоннах куриных голеней из Китая

Голени заморозят в изолированной камере с особым хранением.

Источник: Комсомольская правда

В партии замороженных ножек цыпленка-бройлера, которую привезли из Китая, обнаружили опасные бактерии. Речь идет о 27 тоннах продукции. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Груз пришел во Владивосток и лежал на складе временного хранения. 21 апреля государственный инспектор Россельхознадзора взял пробу и отправил в лабораторию — в местный филиал Центра «АПК НАЦРЫБА». И 29 апреля эксперты поделились результатами работы: в мясе обнаружены бактерии рода сальмонеллы.

«Продукция признана несоответствующей требованиям технических регламентов “О безопасности пищевой продукции” и “О безопасности мяса птицы”», — рассказали в управлении.

Теперь владельцу груза, одной из находкинских фирм, готовят письмо с требованием изъять опасное мясо из продажи. Пока эксперты решат, можно ли это переработать или придется уничтожать, голени заморозят в изолированной камере с особым хранением.