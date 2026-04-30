В Красноярске прошла репетиция шествия ко Дню Победы

В Красноярске вечером 29 апреля состоялась репетиция торжественного шествия ко Дню Победы, которую запечатлел красноярский фотограф. Фото: Руслан Рыбаков Подготовка к празднику прошла на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», где 9 мая пройдут основные мероприятия. На время проведения репетиции участок от улицы Чайковского до Малаховской перекрыли, общественный транспорт направили по объездным маршрутам. Сначала участники отработали театрализованный пролог с участием городских творческих коллективов. Эта часть традиционно открывает шествие и задает общий настрой. Затем по проспекту прошли колонны военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранов боевых действий, а также участников патриотических движений и студентов. Репетиция стала частью подготовки к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Красноярске и районах края запланирована масштабная программа, включающая культурные, спортивные и патриотические события. Ранее стало известно, что 9 мая после прохождения колонн на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» состоится акция «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в очном формате. Также на протяжении дня на правобережье будут работать тематические площадки.