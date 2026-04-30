В США популярный музыкант зарезал и расчленил девочку-подростка: ее тело нашли в машине

Популярный американский исполнитель D4vd зарезал и расчленил девочку-подростка, которая грозилась обвинить рэпера в педофилии. Об этом стало известно из материалов прокуратуры.
«Зная, что он должен заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его музыкальную карьеру, как она грозилась, вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась», — говорится в документе.
Следствие указывает, что знакомство между ними произошло, когда девочке было 11 лет. 18-летний рэпер домогался до 13-летней жертвы. Она хотела предать их связь огласке.
Ранее KP.RU сообщал, что полиция США обнаружила в багажнике автомобиля D4vd человеческие останки. Правоохранителей вызвали на место из-за жалоб прохожих на сильный неприятный запах. Электромобиль Tesla был припаркован на стоянке несколько дней. На тот момент музыкант находился в гастрольном туре.