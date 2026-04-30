День поисковика собираются отмечать в Пермском крае

У тех, кто занимается поиском пропавших, появится свой праздник.

День поисковика собираются отмечать в Пермском крае. Соответствующий проект указа подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Свой праздник волонтёры, занимающиеся поиском пропавших, будут отмечать осенью — 2 октября. По мнению авторов документа, такой шаг повлияет на признание значимости работы активистов, а также способствует укреплению патриотического воспитания и сохранению исторической памяти. Планируется проведение мероприятий, направленных на развитие поискового движения.

Напомним, до сих пор продолжаются поиски 52-летнего Ивана Попова из Чайковского. Мужчина бесследно исчез 20 апреля. Ориентировки опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт» в Пермском крае.