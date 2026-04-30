Неизвестная болезнь — Онищенко назвал возможную причину вспышки

Неизвестное заболевание в Бурунди, приведшее к пяти смертям из 35 случаев, может иметь вирусную кишечную природу. Такую оценку дал академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, речь, вероятно, идет о кишечной инфекции, при этом точный возбудитель пока не установлен. Он отметил, что для окончательных выводов необходимы результаты лабораторных исследований.
Эксперт обратил внимание на относительно высокую летальность вспышки. Он также допустил, что нельзя полностью исключать преднамеренное распространение инфекции, однако подтвердить это на данном этапе невозможно.
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора направляются в Бурунди для помощи в ликвидации вспышки. Планируется провести анализ биоматериалов с применением тест-систем для диагностики более 20 инфекций, включая особо опасные.
По данным ВОЗ, первые сообщения о заболевании поступили 31 марта 2026 года. За это время заразились 35 человек, пятеро умерли.
Среди симптомов — лихорадка, рвота, диарея, кровь в моче, боли в животе и усталость. В тяжелых случаях отмечались желтуха и анемия. При этом анализы исключили ряд известных инфекций, включая вирусы Эбола и Марбург, а также другие геморрагические лихорадки.
