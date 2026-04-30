Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский певец D4vd зарезал и расчленил девочку-подростка

Американский певец D4vd, чье настоящее имя — Дэвид Берк, зарезал и расчленил девочку-подростка, потому что она грозилась обвинить его в педофилии. Это следует из материалов прокуратуры.

В сентябре 2025 года тело 14-летней Селесты Ривас Эрнандес было обнаружено в машине Tesla, принадлежащей музыканту. Автомобиль несколько дней был на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде, после чего полицейские отреагировали на сообщение о неприятном запахе. При обыске в багажнике машины было найдено упакованное в сумку тело.

— Певец решил заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его карьеру, как она грозилась. Вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она умерла. Он стоял рядом, пока она истекала кровью, — говорится в документах по делу, передает РИА Новости.

Уточняется, что артист познакомился с Ривас Эрнандес, когда ей было 11 лет. Когда девочке исполнилось 13, а ему на тот момент было 18, он стал ее сексуально домогаться. Жертва грозилась разоблачить их отношения.