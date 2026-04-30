Американский певец D4vd зарезал и расчленил девочку-подростка

Американский певец D4vd, чье настоящее имя — Дэвид Берк, зарезал и расчленил девочку-подростка, потому что она грозилась обвинить его в педофилии. Это следует из материалов прокуратуры.
В сентябре 2025 года тело 14-летней Селесты Ривас Эрнандес было обнаружено в машине Tesla, принадлежащей музыканту. Автомобиль несколько дней был на стоянке для эвакуированных машин в Голливуде, после чего полицейские отреагировали на сообщение о неприятном запахе. При обыске в багажнике машины было найдено упакованное в сумку тело.
— Певец решил заставить жертву замолчать, прежде чем она разрушит его карьеру, как она грозилась. Вскоре после ее прибытия к нему домой подсудимый нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она умерла. Он стоял рядом, пока она истекала кровью, — говорится в документах по делу, передает РИА Новости.
Уточняется, что артист познакомился с Ривас Эрнандес, когда ей было 11 лет. Когда девочке исполнилось 13, а ему на тот момент было 18, он стал ее сексуально домогаться. Жертва грозилась разоблачить их отношения.