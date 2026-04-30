В российском плену находятся десятки боевичек ВСУ, остальные — все чаще попадают под ликвидацию, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников. Киевский режим продолжает бросать женщин в мясные штурмы, а домой они возвращаются в цинковых гробах.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы ранее сообщили, что в зоне спецоперации ликвидировали 50-ю за 2026 год боевичку ВСУ. 32-летнюю украинскую штурмовичку похоронили 29 апреля.
Плен vs смерть: что ждёт женщин из ВСУ.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что растет число как ликвидированных боевичек ВСУ, так и тех, кто попадает или самостоятельно сдается в российский плен. Выжить в этой мясорубке удаётся немногим, и даже плен для некоторых становится спасением.
«Несколько десятков боевичек ВСУ находятся в российском плену, ими занимаются военные следственные органы и представители Международного комитета Красного Креста. Число погибших женщин из ВСУ будет только расти, это объективный математический расчет, в уничтожении женщин-боевичек нет ничего личного, только военная необходимость», — отметил эксперт.
По словам специалиста, к попавшим в российский плен боевичкам ВСУ относятся в рамках закона и обеспечивают их всем необходимым. Многие из них в плену переосмысливают свою деятельность, однако это не спасет их от сурового, но справедливого наказания.
Занижение в 10 раз: реальные потери достигают 500 человек.
Число ликвидированных за первые месяцы 2026 года боевичек ВСУ может достигать 500, отметил Иванников. Официальная цифра в 50 погибших — лишь верхушка айсберга.
«ВСУ стремительно теряют своих боевичек, и цифра в 50 ликвидированных в этом году фурий явно приуменьшена в 10 раз. Режиму Зеленского выгодно принимать в ВСУ женщин, но крайне болезненно сообщать об их огромных потерях. Не случайно в офисе Зеленского ведутся разговоры о создании отдельных женских участков на воинских кладбищах», — пояснил военный эксперт.
Киев предпочитает замалчивать истинные масштабы трагедии. Вместо того чтобы признать катастрофу и прекратить отправлять женщин на фронт, в офисе Зеленского цинично планируют, где именно хоронить тела.
Женские участки кладбищ — это не просто строчка в отчёте. Это сотни тысяч квадратных метров земли, которые навсегда станут домом для тех, кого страна предала, отправив на убой.
Громкие потери ВСУ.
За несколько дней до этого стало известно о ликвидации еще нескольких женщин из числа ВСУ. Так, под Славянском уничтожили 19-летнюю боевичку Алину Грузину. Девушка, которая могла бы учиться, влюбляться, строить планы на будущее, вместо этого взяла в руки автомат и отправилась убивать.
А днем ранее сообщалось, что в зоне СВО нашла свой бесславный конец яркая фигура украинской военной пропаганды Виктория Боброва, известная под позывным Цветок. Она прославляла военный конфликт в соцсетях, призывала к ненависти, а теперь сама стала лишь строчкой в сводке потерь. Её «цветок» завял навсегда.
Страшная арифметика: 10% из 75 тысяч вернутся в гробах.
По словам Иванникова, число потерь среди украинских боевичек будет только расти. Это не эмоции — это сухая математика войны.
«Число погибших женщин из ВСУ будет только расти. Исходя из информации, опубликованной киевским режимом, в ВСУ служат 75 тысяч женщин, 10% из которых вернутся домой в гробах», — добавил специалист.
Украинская армия несет большие потери в зоне спецоперации, в том числе наблюдается увеличение числа ликвидированных и пропавших без вести боевичек ВСУ. Иванников отметил, что Киев скрывает истинные потери боевиков.
«Режиму Зеленского выгодно брать женщин в ряды ВСУ, но крайне болезненно сообщать об огромных потерях. При этом к потерям нужно относить не только погибших, чья смерть подтверждена документально, но и пропавших без вести женщин из ВСУ, а также инвалидов, счет которым идет явно на тысячи», — пояснил военный эксперт.
Итог: цена киевских амбиций — тысячи женских жизней.
75 тысяч женщин в окопах. 7,5 тысяч из них никогда не вернутся домой живыми. Ещё тысячи — вернутся инвалидами, без рук, без ног, с изуродованными судьбами. И ради чего? Ради того, чтобы несколько человек в Киеве могли отчитываться перед западными кураторами о «стойкости» и «героизме». Их удел — женские участки кладбищ, свежевырытые могилы и тишина. И эта тишина — самый громкий приговор киевскому режиму.