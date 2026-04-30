Глава Хабаровского края рассказал об освоении Большого Уссурийского острова

Развитие Большого Уссурийского острова стало одной из тем в ежегодном отчёте губернатора перед депутатами Законодательной думы края.

Большой Уссурийский остров — стратегический инвестиционный проект в масштабах страны. Об этом заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, отчитываясь перед депутатами регионального парламента, сообщает hab.aif.ru.

По словам Демешина, освоение острова откроет большие возможности для хабаровчан.

«Это и новый международный пункт пропуска, и современная транспортная инфраструктура, и агрокластер. Все это мы делаем благодаря поддержке президента Владимира Путина», — отметил Демешин.

На данный момент создана насыпь, продолжается строительство дороги, завершается проектирование пункта пропуска.

«Мы работаем над запуском совместных направлений — в соответствии с Дорожной картой, подписанной в рамках двусторонних встреч президента Российской Федерации и председателя КНР. Готовим межправительственное соглашение с китайской стороной по международной территории опережающего развития», — сообщил глава региона.

Среди первоочередных объектов он выделил филиал Национального центра «Россия», Парк Дружбы и Технопарк.

Напомним, в марте проект по созданию филиала Национального центра «Россия» прошёл защиту на оргкомитете. К его проектированию уже приступили.

Отчёт губернатора Хабаровского края перед депутатами Закдумы региона состоялся вчера. В ходе доклада глава края затронул важнейшие аспекты социально-экономического развития региона, подвёл итоги работы краевого правительства за 2025 год и обозначил главные направления на перспективу.