Дорожная разметка в Хабаровске станет долговечнее

В эти дни дорожники трудятся на улице Муравьёва-Амурского — на участке от улицы Тургенева до улицы Ленина. Здесь должны нанести более одной тысяч квадратных метров разметки. Особое внимание специалисты уделяют стоп-линиям и пешеходным переходам. Использование «холодного пластика» позволяет сократить срок проведения работ, так как этот материал быстро сохнет.