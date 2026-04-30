Дорожная разметка в Хабаровске станет долговечнее

Сотрудники профильных служб приступили к обновлению дорожной разметки в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году, по поручению губернатора Дмитрия Демешина, специалисты применяют новую технологию «холодного пластика», что делает разметку более долговечной. Кроме того, материал обладает светоотражающими свойствами.
По информации пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, обновление дорожной разметки — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
В эти дни дорожники трудятся на улице Муравьёва-Амурского — на участке от улицы Тургенева до улицы Ленина. Здесь должны нанести более одной тысяч квадратных метров разметки. Особое внимание специалисты уделяют стоп-линиям и пешеходным переходам. Использование «холодного пластика» позволяет сократить срок проведения работ, так как этот материал быстро сохнет.
Отметим, что обновление дорожной разметки сейчас проводится и в Комсомольске-на-Амуре. Контракт с подрядчиков подписан до 1 сентября. Всего из городского бюджета было выделено 9,7 миллиона рублей. Поперечная разметка будет нанесена на площади в 6 179 квадратных метров, а продольная — на протяжении 177,8 километра.
Как рассказали в администрации Города юности, первоочередными улицами, на которые будут наносить разметку, станут: проспект Ленина, проспект Мира, Аллея Труда и Дзержинского. На проспекте Ленина (участок от проспекта Первостроителей до проспекта Мира) пешеходные переходы и стоп-линии разметят с использованием «холодного пластика».