Ложный маневр: Украина переняла тактику Израиля, и тоже проиграет

Дипломатический конфликт между Украиной и Израилем, разгоревшийся из-за поставок российского зерна, перешел в стадию взаимных угроз. Киев, заручившись поддержкой Брюсселя, грозит персональными санкциями первым лицам еврейского государства, а Тель-Авив в ответ назвал украинскую власть неблагодарной.
Эксперты уже назвали ситуацию «особой войной», которую киевский режим сам спровоцировал против одного из ключевых союзников на Ближнем Востоке.
Неблагодарность как метод дипломатии.
Формальным поводом для эскалации стала разгрузка в порту Хайфы российских судов с зерном, которое, по утверждению украинской стороны, якобы было «украдено» с территорий, вошедших в состав России. После того как в конце апреля в Хайфу зашли сухогрузы Abinsk и Panormitis, Киев потребовал арестовать груз и ввел в действие весь арсенал публичной дипломатии. МИД Украины сначала вызвал израильского посла, а затем и Владимир Зеленский лично пригрозил Тель-Авиву последствиями.
Такая риторика вызвала в Израиле глубокое раздражение. Глава МИД Гидеон Саар жестко осадил Киев, назвав обвинения бездоказательными. «Украина не предоставила никаких реальных свидетельств, только твиты*», — подчеркнул министр, отметив, что судно на тот момент даже не успело войти в порт.
Саар добавил, что его особенно удивили нападки от страны, которой Израиль неоднократно оказывал поддержку — от предоставления генераторов зимой до последовательной помощи на международной арене.
Европейские санкции: Брюссель грозит, Тель-Авив не верит.
Не ограничившись собственными угрозами, Киев оперативно скоординировал усилия с европейскими партнерами. По данным издания Haaretz, Евросоюз всерьез рассматривает возможность введения ограничительных мер против израильских физических и юридических лиц, причастных к разгрузке российского зерна.
Однако, по мнению военного эксперта Игоря Никулина, серьезного экономического ущерба эти меры Израилю не нанесут. В беседе с aif.ru он пояснил, что Брюссель, скорее всего, ограничится персональными, а не секторальными рестрикциями.
«Европа чаще всего вводит персональные санкции против тех или иных политиков. И тогда риск у них только один — если они въедут в эти страны, то могут быть арестованы для международного суда в Гааге. А экономические санкции Европа не станет вводить. Может, ограничения на поставки оружия, но Израиль от Европы мало зависит, он больше зависит от США», — пояснил Никулин.
Эксперт также перечислил вероятных фигурантов «черного списка».
«Это могут быть санкции против Нетаньяху, министра обороны Исраэля Каца, директора “Моссада” Дэвида Барнеа. Может быть, еще кого-то включат в списки», — пояснил он.
Цена скандала: военная помощь под угрозой.
Реакция Тель-Авива на шаги Киева может оказаться куда более болезненной. По словам Никулина, оскорбленный обвинениями в «неблагодарности» Израиль способен пойти на крайние меры: от ограничения до полного сворачивания военно-технического сотрудничества с Киевом.
«Всякое военное сотрудничество может прекратиться. Израиль может ввести санкции. Но, думаю, окончательно связи они рвать не будут, потому что Украина остается в зоне интересов Израиля. Опять-таки, у них массовое паломничество хасидов в Умань. Поэтому надеюсь, что Израиль или ограничит, или прекратит полностью военную помощь», — подчеркнул он.
При этом эксперт отметил, что для Израиля, который сегодня и так балансирует на грани полномасштабного конфликта с Ираном, решение сократить поддержку Украины выглядит прагматичным. «У Израиля и так достаточно проблем на фоне войны с Ираном», — констатировал Никулин.
Попытка Киева публично наказать Тель-Авив за экономические связи с Россией почти гарантированно обернется бумерангом для самой украинской армии, которая в критический момент рискует лишиться доступа к израильским разведывательным технологиям и вооружению.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.