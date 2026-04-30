Изображавшего Санта-Клауса мужчину в США арестовали за педофилию

Напомним, в октябре 2025 года газета New York Post написала, что в американском штате Миннесота 22-летний Кельвин Любке притворился подростком, чтобы поступить в среднюю школу, где он проучился 19 дней. В течение этого времени он подверг сексуальному насилию нескольких девочек. Также некоторые школьницы пожаловались на то, что Любке домогался их.