Изображавшего Санта-Клауса мужчину в США арестовали за педофилию

Правоохранительные органы американского штата Флорида арестовали мужчину, который более десяти лет исполнял роль Санта-Клауса на рождественских праздниках, его обвиняют в совращении несовершеннолетней, сообщил шериф округа Полк Грейди Джадд.
На пресс-конференции он показал фотографию задержанного, которая была сделана, когда тот был в образе Санта-Клауса. Шериф уточнил, что мужчину зовут Томас Аллен Хикс. Он работал Санта-Клаусом по найму.
Хикс стал одним из 19 мужчин, арестованных по подозрению в педофилии. Джадд уточнил, что, согласно версии правоохранительных органов, для совершения преступления задержанный пытался встретиться с 13-летней девочкой.
Шериф отметил, что Хиксу предъявлены обвинения по четырём пунктам. Речь идёт о статьях о торговле людьми, использовании компьютера для совращения ребенка и устройства связи для совершения тяжкого преступления. Кроме того, мужчине вменяют поездку для встречи с несовершеннолетней.
Напомним, в октябре 2025 года газета New York Post написала, что в американском штате Миннесота 22-летний Кельвин Любке притворился подростком, чтобы поступить в среднюю школу, где он проучился 19 дней. В течение этого времени он подверг сексуальному насилию нескольких девочек. Также некоторые школьницы пожаловались на то, что Любке домогался их.