Пять человек пострадали на пожаре в Красноярске

Около полуночи 29 апреля в Советском районе Красноярска произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Аэровокзальная.
Как рассказали в МЧС, огонь возник в квартире на 3 этаже, в подъезде стояло плотное задымление.
45 жителей смогли эвакуироваться самостоятельно, еще 9 вывели пожарные.
«Один из спасенных был обнаружен на лестничной клетке между 3 и 4 этажами, ему понадобилась помощь врачей. Позже к медикам обратились еще четыре человека, в том числе два ребенка 2021 и 2024 годов рождения. Они отравились продуктами горения», — рассказали в МЧС.
Силами 29 огнеборцев и 10 единиц техники пожар ликвидировали на площади 18 м², от огня пострадали домашние вещи и мебель. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.
