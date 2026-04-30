Пять человек пострадали на пожаре в Красноярске

Около полуночи 29 апреля в Советском районе Красноярска произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Аэровокзальная.

Как рассказали в МЧС, огонь возник в квартире на 3 этаже, в подъезде стояло плотное задымление.

45 жителей смогли эвакуироваться самостоятельно, еще 9 вывели пожарные.

«Один из спасенных был обнаружен на лестничной клетке между 3 и 4 этажами, ему понадобилась помощь врачей. Позже к медикам обратились еще четыре человека, в том числе два ребенка 2021 и 2024 годов рождения. Они отравились продуктами горения», — рассказали в МЧС.

Силами 29 огнеборцев и 10 единиц техники пожар ликвидировали на площади 18 м², от огня пострадали домашние вещи и мебель. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше