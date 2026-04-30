Reuters: около посольства США в Багдаде сбили разведывательный беспилотник

Разведывательный беспилотник был уничтожен в районе посольства США в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.
«Разведывательный дрон, пролетавший рядом с посольством США в Багдаде, был сбит», — говорится в публикации.
Издание уточняет, что для нейтрализации беспилотника были задействованы как американские, так и иракские системы противовоздушной обороны.
Ранее американское посольство в Багдаде подвергалось атаке дрона. После удара в здании дипмиссии вспыхнул пожар. Целью беспилотника были системы ПВО, расположенные на территории посольства США.
Как сообщал KP.RU, два дрона атаковали посольство США в Эр-Рияде. Это привело к возгоранию на территории дипмиссии. В момент атаки в здании никого не было, что позволило избежать жертв и пострадавших.