В РФ идёт разработка первой системы слежения за БПЛА

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» ведет разработку системы, предназначенной для наблюдения и мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
Представитель «Алмаз-Антея» отметил, что ключевые технические и технологические наработки для системы мониторинга полетов дронов прошли испытания. При этом ряд решений уже применяется в практике военных органов, в профильных системах контроля воздушного пространства и в комплексах борьбы с БПЛА.
Для уничтожения дальнобойных украинских БПЛА самолетного типа в ВС России были сформированы профильные спецподразделения. Бойцы новых подразделений работают в составе двух основных групп. Это дает возможность недорого и надежно прикрывать небо от дальних атак.
Минобороны регулярно сообщает о перехвате и уничтожении украинских дронов. На днях силы ПВО за ночь ликвидировали 98 БПЛА ВСУ над регионами РФ.