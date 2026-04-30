В РФ идёт разработка первой системы слежения за БПЛА

Савицкий анонсировал новую систему слежения и мониторинга за дронами.

Источник: Комсомольская правда

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» ведет разработку системы, предназначенной для наблюдения и мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал заместитель гендиректора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Представитель «Алмаз-Антея» отметил, что ключевые технические и технологические наработки для системы мониторинга полетов дронов прошли испытания. При этом ряд решений уже применяется в практике военных органов, в профильных системах контроля воздушного пространства и в комплексах борьбы с БПЛА.

Для уничтожения дальнобойных украинских БПЛА самолетного типа в ВС России были сформированы профильные спецподразделения. Бойцы новых подразделений работают в составе двух основных групп. Это дает возможность недорого и надежно прикрывать небо от дальних атак.

Минобороны регулярно сообщает о перехвате и уничтожении украинских дронов. На днях силы ПВО за ночь ликвидировали 98 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
