Главу КПК в Красноярске осудят за хищение 50 млн рублей из маткапитала

Всего фигуранты обналичили 120 сертификатов.

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении руководительницы кредитного потребительского кооператива и шестерых её подчинённых. Их обвиняют в мошенничестве при получении государственных выплат. Об этом сообщили в ркаевом ГУ МВД России.

Следствие установило, что с апреля 2020 по март 2022 года 50-летняя жительница краевого центра разработала и внедрила преступную схему. Женщина вовлекла в аферы шестерых сотрудников, распределив роли.

Злоумышленники находили красноярок в сложном финансовом положении, у которых были сертификаты на материнский капитал. С ними заключали фиктивные договоры купли-продажи земельных участков под строительство в Емельяновском и Берёзовском районах, хотя реальная стоимость наделов была значительно ниже суммы маткапитала. Затем в Пенсионный фонд подавали ложные сведения для получения денег.

Всего было обналичено 120 сертификатов, ущерб составил более чем 50 миллионов рублей. При обысках в офисе КПК и по местам жительства изъяли бухгалтерскую документацию, оргтехнику и носители информации. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 129 миллионов рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.