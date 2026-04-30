Главу КПК в Красноярске осудят за хищение 50 млн рублей из маткапитала

Злоумышленники находили красноярок в сложном финансовом положении, у которых были сертификаты на материнский капитал. С ними заключали фиктивные договоры купли-продажи земельных участков под строительство в Емельяновском и Берёзовском районах, хотя реальная стоимость наделов была значительно ниже суммы маткапитала. Затем в Пенсионный фонд подавали ложные сведения для получения денег.