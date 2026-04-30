В Алма-Ате прошел международный телемост по случаю 65-летия полета Гагарина

Мероприятие объединило молодых людей из Белоруссии, Иордании, Казахстана, Турции и других стран, сообщило генконсульство России.

АЛМА-АТА, 30 апреля. /ТАСС/. Международный телемост, посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли, состоялся в Алма-Ате. Как сообщило генеральное консульство России в мегаполисе, мероприятие объединило молодых людей из Белоруссии, Иордании, Казахстана, Турции и других стран.

«Основной темой стало обсуждение особой роли Байконура — места, с которого начиналась космическая эра», — отметили в диппредставительстве.

«Для России и Казахстана Байконур — не просто точка отсчета великих достижений в космической области, но и символ неразрывности времен, объединяющий наши страны», — подчеркнул генконсул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев, слова которого привела пресс-служба диппредставительства. Для участников мероприятия провели видеоэкскурсию по музею истории космодрома и предоставили им возможность пообщаться с экспертами и гостями.

Участниками телемоста, организованного при поддержке администрации города Байконур и общественного объединения «Алматинское областное славянское движение», стали воспитанники байконурской Международной космической школы имени В. Н. Челомея и школьники из Белоруссии, Иордании, Казахстана, Катара, Киргизии, Туниса, Турции и Южной Осетии. К ним обратились с приветственным словом, в частности, летчик-космонавт Герой России Елена Серова, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и генконсул РФ в Алма-Ате.

