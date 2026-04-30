Авиарейсы задерживаются в аэропорту Волгограда на фоне атак ВСУ

Из-за временных ограничений на полеты, введенных накануне поздно вечером из-за угроз атак.

Из-за временных ограничений на полеты, введенных накануне поздно вечером из-за угроз атак ВСУ, в волгоградском аэропорту задерживаются несколько рейсов. С вечера из Волгограда не могут вылететь самолеты в Москву и Казань.

Авиакомпания «Победа» перенесла рейс в столичный Шереметьево с 22:15 мск 29 апреля на 06:30 мск 30 апреля, а самолет в Казань, который должен был вылететь из Волгограда в 20:55 мск, теперь сможет улететь не раньше 07:50 мск.

Самолет из Калининграда был вынужден приземлиться в Астрахани. Вылет в Волгоград задерживается до 07:00 мск.

Росавиация временно закрыла в Волгограде воздушную гавань для полетов с 22:45 мск 29 апреля. Губернатор ночью сообщил об атаках на гражданскую инфраструктуру в Алексеевском и Ольховском районах. Есть пострадавший.

