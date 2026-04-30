Трамп встретится с разведкой на фоне сообщений о возможных ударах по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с разведкой на фоне сообщений средств массовой информации об ударах по территории Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с разведкой на фоне сообщений средств массовой информации о возможных ударах по территории Ирана.

Из расписания Трампа следует, что речь идёт о закрытом брифинге в Белом доме. Он состоится в четверг в 13:00 (20:00 по мск).

По информации Axios, Центральное командование ВС Соединённых Штатов разработало план «коротких и мощных» ударов по объектам в Иране. В материале сказано, что целью удара станет «выход из тупика в переговорах по ядерной сделке и давление на руководство Ирана».

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.

По данным Bloomberg, военные Соединённых Штатов запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по территории Ирана.

