Трамп встретится с разведкой на фоне сообщений о возможных ударах по Ирану

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с разведкой на фоне сообщений средств массовой информации о возможных ударах по территории Ирана.
Из расписания Трампа следует, что речь идёт о закрытом брифинге в Белом доме. Он состоится в четверг в 13:00 (20:00 по мск).
По информации Axios, Центральное командование ВС Соединённых Штатов разработало план «коротких и мощных» ударов по объектам в Иране. В материале сказано, что целью удара станет «выход из тупика в переговорах по ядерной сделке и давление на руководство Ирана».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. Первый раунд переговоров состоялся в Пакистане. Из-за безрезультатных переговоров Трамп заявил о продлении перемирия до того момента, пока Иран не представит свои предложения по урегулированию.
По данным Bloomberg, военные Соединённых Штатов запросили отправку гиперзвуковой ракеты Dark Eagle на Ближний Восток для возможных ударов по территории Ирана.