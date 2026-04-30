16 иностранцев выдворили из Иркутской области за нарушение закона

Они незаконно находились на территории Приангарья и работали без необходимых документов.

Источник: ГУФССП России по Иркутской области

Судебные приставы Иркутской области отправили на родину очередную группу нарушителей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУФСПП региона, авиарейсом 29 апреля Россию покинули 16 человек из Узбекистана и Кыргызстана. Все они незаконно находились на территории Приангарья и работали без необходимых документов.

— Раньше выдворить нелегалов можно было только через суд, но уже больше года приставы имеют право препровождать нарушителей до границы напрямую по постановлениям полиции. С начала года за пределы страны отправили 355 человек, что в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года, — пояснили приставы.

Каждый случай касается нарушения правил въезда и пребывания в Российской Федерации.