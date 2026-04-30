Кровь и лихорадка: врач раскрыл симптомы нового смертельного вируса

В африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности. Какие известны симптомы заболевания и чем вирус грозит россиянам — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в африканском государстве Бурунди. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru сообщил, какие симптомы есть у этого заболевания и чем оно опасно. Таинственный вирус уже унёс первые жизни, а учёные по всему миру ломают голову над его природой.

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, с 30 по 31 марта 2026 года зарегистрировано 35 случаев заболевания, из них 5 случаев привели к смерти (летальность около 14%). Основной регион распространения инфекции — округ Мпанда на севере Бурунди. Почти все заболевшие — из одного или нескольких тесно связанных домохозяйств или близко контактировали друг с другом.

В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний добавили, что тестирование образцов больных показало отрицательный результат более чем на 200 известных патогенов, среди которых вирусы Эбола и Марбург, лихорадка долины Рифт, желтая лихорадка. Это исключает самые страшные и известные тропические инфекции, но не даёт ответа на главный вопрос: что же это на самом деле?

Симптомы, которые пугают: лихорадка, кровь в моче и желтуха.

«Исследования еще проводятся. Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании. Правда, один симптом настораживает — это гематурия, то есть наличие крови в моче. Также заболевание сопровождается желтухой, что указывает на воздействие на печень, еще может быть затруднено дыхание. Проводились исследования на самые разные заболевания, предположения все-таки делаются, но об этом могут не сообщать публично», — пояснил врач.

Полный перечень симптомов по данным ВОЗ и Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) выглядит так: лихорадка, рвота, диарея, боль в животе, усталость, головная боль, кровь в моче (гематурия).

В тяжелых случаях — желтуха, анемия, неврологические симптомы, затрудненное дыхание.

Заболевание клинически напоминает вирусные геморрагические лихорадки, однако основные «кандидаты» лабораторно не подтвердились. Это означает, что мир, возможно, столкнулся с новым патогеном, который до сих пор был неизвестен науке. Учитывая глобализацию и интенсивное авиасообщение, такая находка представляет потенциальную угрозу для всех стран, включая Россию.

Россия приходит на помощь: специалисты Роспотребнадзора уже в пути.

Роспотребнадзор отправил своих специалистов в африканскую страну по запросу местного Минздрава для ликвидации вспышки неизвестного и смертоносного заболевания. Планируется провести исследование проб биологического материала зараженных людей, чтобы попробовать прояснить происхождение инфекционной вспышки, уже унесшей жизни людей.

Российские врачи везут с собой тест-системы для диагностики более 20 различных инфекций, включая тесты на особо опасные геморрагические лихорадки. Это не просто гуманитарная миссия — это ещё и уникальная возможность для российских эпидемиологов получить бесценный опыт работы с неизвестным патогеном в полевых условиях.

Очаг под контролем: новых случаев нет почти три недели.

Онищенко отметил, что последний случай заболевания был зафиксирован 11 апреля, то есть с этого момента прошло почти три недели, что является хорошим признаком. Новых случаев с 11 апреля 2026 года бурундийские врачи не регистрировали, а значит, пока вспышка под контролем.

«Вероятнее всего, речь идет о локальной вспышке. Могли сработать и некоторые меры по изоляции больных. Уверен, что с 11 апреля появились новые данные, но их могли закрыть, в этом нет ничего необычного», — добавил специалист.

Три недели без новых случаев — это как минимум два-три инкубационных периода. Если болезнь высококонтагиозна, она бы уже распространилась дальше. Тот факт, что этого не произошло, говорит о том, что либо вирус не очень заразен, либо бурундийские врачи и местные власти смогли эффективно изолировать очаг. В любом случае, это обнадёживающая новость.

Опасен ли вирус для россиян?

«Россияне, слава Богу, не часто выбирают Бурунди в качестве страны для посещения. Хотя, может, какие-то поездки и совершаются. Учитывая сложную логистику и отсутствие минимального комфорта, случаи посещения минимальны. Кроме того, последний пациент с этим заболеванием был зафиксирован 11 апреля, это почти три недели назад. Это говорит о том, что вспышка уже закончилась. Прошло как минимум три инкубационных периода», — отметил врач.

Онищенко при этом добавил, что поездка в страну российских специалистов будет полезной, поскольку позволит собрать новые данные о заболевании.

«Для наших врачей это будет полезная поездка, своеобразный тренинг. И, конечно, мы поможем разобраться местным специалистам. Факт приглашения наших специалистов во всех смыслах положительный», — добавил Онищенко.

Пока происхождение инфекции неизвестно и новых случаев нет, глобальные ограничения на поездки в регион не вводились. Однако эпидемиологи рекомендуют стандартный подход к неизвестным заболеваниям в Африке.

При поездке в регион следует избегать тесных контактов с больными людьми, соблюдать гигиену, не пить сырую воду, использовать средства зищиты от насекомых.

Итог: загадка остаётся, но Россия помогает её разгадать.

Вспышка в Бурунди — это напоминание о том, что мир по-прежнему уязвим перед неизвестными инфекциями. За три недели без новых случаев можно вздохнуть с облегчением, но вопрос «что это было?» остаётся без ответа.

Кто знает, может быть, именно российские учёные найдут ключ к разгадке этого смертоносного пазла. А пока туристам, планирующим поездки в Африку, стоит внимательно следить за сводками ВОЗ и соблюдать меры предосторожности.