В Хабаровском крае боец ВВО Гафур Агаев награждён медалью Жукова

Отмечены действия при противодействии беспилотникам.

В Хабаровском крае боец мотострелкового соединения Восточного военного округа Гафур Агаев награждён государственной наградой — медалью Жукова, а также ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II и I степени, — сообщает пресс-служба ВВО.

По данным ведомства, он выполнял задачу по прикрытию огневой работы миномётного расчёта от атак беспилотных летательных аппаратов. В ходе выполнения задач своевременно обнаруживал воздушные цели и поражал их штатным стрелковым оружием.

Сообщается, что были уничтожены FPV-дроны и тяжёлые беспилотники, применяемые для сброса боеприпасов. Действия бойца позволили обеспечить работу подразделения и выполнение боевой задачи.

В пресс-службе Восточного военного округа отмечают, что его действия способствовали сохранению боеспособности подразделения.