Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы до самого утра: офицеров НАТО в Одессе накрыла страшная волна огня

ВС РФ ударили по целям в Одесской области 29 апреля. Генерал Липовой сказал, что попало под удар и как РФ отвечает за атаки на Туапсе.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 29 апреля и утром того же дня российская армия нанесла массированный удар по целому ряду военных объектов в Одесской области. Атаке подверглись портовая зона Измаила, порт Килия на Дунае, склады в Маяках и Беляевке, а также крупная площадка с военным имуществом в Теплодаре.

По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, только на Измаил и окрестности обрушились три волны беспилотников «Герань» — до 50 единиц. Целями стали баржи и суда с военными грузами, прибывшими со складов НАТО в Румынии. «Детонация была до утра», — написал Лебедев в своём Telegram-канале, отметив, что взрывная волна докатывалась до румынского берега, а зарево пожаров было видно за десятки километров.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, с чем связано усиление атак на Одесскую область.

Законные цели РФ: от портовых складов до кораблей НАТО.

Одесса и её окрестности перестали быть просто «морскими воротами» Украины — сегодня это единый военно-логистический узел, который питает боевые действия на южном направлении. Через дунайские порты Измаил, Килия и Рени круглосуточно идёт военный транзит из Румынии, где расположены склады НАТО.

По словам Липового, Одесская область превратилась в крупный перевалочный хаб военной техники.

«Одесса и область в последнее время превратились в крупный перевалочный хаб военной техники. Там же находится большое количество линий по сбору беспилотных катеров и дронов», — заявил генерал.

Учебные центры и «западные инструкторы» — скрытая цель под ударом.

Нужно отметить, что помимо портовой инфраструктуры, удар пришёлся на расположенную рядом с районной больницей военную часть № 1499 Измаильского полка морской охраны.

Липовой обратил внимание, что в Одесской области в последние недели резко активизировалась деятельность учебных центров по подготовке личного состава ВСУ. Их особенность — массовое присутствие западных инструкторов, что превращает эти объекты в легитимные военные цели.

«Одесская область наполнилась крупными учебными центрами по подготовке ВСУ, там находится большое количество западных инструкторов… Наша разведка отслеживает все передвижения в районе Одессы, Николаева, Очакова, и как только выявляются крупные цели, по ним сразу же наносится удар», — подчеркнул генерал.

Размещение инструкторов НАТО в гражданской инфраструктуре, включая переоборудованные гостиницы и даже подземные объекты, является распространённой практикой.

«Украина, судя по всему, хочет взять реванш за те отступления, которые она допустила зимой. Поэтому сейчас мы наблюдаем активизацию в районе, куда прибывает большое количество боеприпасов, техники и личного состава», — подчеркнул Липовой.

За что последовало возмездие.

Говоря о причинах активизации ударов по Одесской области, генерал Липовой указал на прямую связь с атаками на российский нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе. Этот портовый город Краснодарского края в апреле 2026 года пережил три масштабные атаки украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля, которые привели к пожарам на НПЗ и разливу нефтепродуктов в Чёрное море. В результате последнего налёта в Туапсинском районе был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а президент России Владимир Путин заявил о риске экологической катастрофы.

«Именно из Одессы, даже с территории портовой зоны по нашим территориям, запускаются дроны по нашим городам. Последний пример — это атака дронов ВСУ на портовую нефтеперегонную зону Туапсе», — резюмировал Липовой, комментируя мотивы ответных действий российских войск.

