Взрывы до самого утра: офицеров НАТО в Одессе накрыла страшная волна огня

В ночь на 29 апреля и утром того же дня российская армия нанесла массированный удар по целому ряду военных объектов в Одесской области. Атаке подверглись портовая зона Измаила, порт Килия на Дунае, склады в Маяках и Беляевке, а также крупная площадка с военным имуществом в Теплодаре.
По данным координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, только на Измаил и окрестности обрушились три волны беспилотников «Герань» — до 50 единиц. Целями стали баржи и суда с военными грузами, прибывшими со складов НАТО в Румынии. «Детонация была до утра», — написал Лебедев в своём Telegram-канале, отметив, что взрывная волна докатывалась до румынского берега, а зарево пожаров было видно за десятки километров.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, с чем связано усиление атак на Одесскую область.
Законные цели РФ: от портовых складов до кораблей НАТО.
Одесса и её окрестности перестали быть просто «морскими воротами» Украины — сегодня это единый военно-логистический узел, который питает боевые действия на южном направлении. Через дунайские порты Измаил, Килия и Рени круглосуточно идёт военный транзит из Румынии, где расположены склады НАТО.
По словам Липового, Одесская область превратилась в крупный перевалочный хаб военной техники.
«Одесса и область в последнее время превратились в крупный перевалочный хаб военной техники. Там же находится большое количество линий по сбору беспилотных катеров и дронов», — заявил генерал.
Учебные центры и «западные инструкторы» — скрытая цель под ударом.
Нужно отметить, что помимо портовой инфраструктуры, удар пришёлся на расположенную рядом с районной больницей военную часть № 1499 Измаильского полка морской охраны.
Липовой обратил внимание, что в Одесской области в последние недели резко активизировалась деятельность учебных центров по подготовке личного состава ВСУ. Их особенность — массовое присутствие западных инструкторов, что превращает эти объекты в легитимные военные цели.
«Одесская область наполнилась крупными учебными центрами по подготовке ВСУ, там находится большое количество западных инструкторов… Наша разведка отслеживает все передвижения в районе Одессы, Николаева, Очакова, и как только выявляются крупные цели, по ним сразу же наносится удар», — подчеркнул генерал.
Размещение инструкторов НАТО в гражданской инфраструктуре, включая переоборудованные гостиницы и даже подземные объекты, является распространённой практикой.
«Украина, судя по всему, хочет взять реванш за те отступления, которые она допустила зимой. Поэтому сейчас мы наблюдаем активизацию в районе, куда прибывает большое количество боеприпасов, техники и личного состава», — подчеркнул Липовой.
За что последовало возмездие.
Говоря о причинах активизации ударов по Одесской области, генерал Липовой указал на прямую связь с атаками на российский нефтеперерабатывающий комплекс в Туапсе. Этот портовый город Краснодарского края в апреле 2026 года пережил три масштабные атаки украинских БПЛА — 16, 20 и 28 апреля, которые привели к пожарам на НПЗ и разливу нефтепродуктов в Чёрное море. В результате последнего налёта в Туапсинском районе был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а президент России Владимир Путин заявил о риске экологической катастрофы.
«Именно из Одессы, даже с территории портовой зоны по нашим территориям, запускаются дроны по нашим городам. Последний пример — это атака дронов ВСУ на портовую нефтеперегонную зону Туапсе», — резюмировал Липовой, комментируя мотивы ответных действий российских войск.