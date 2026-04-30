За неделю клещи покусали 188 жителей Красноярского края

За последнюю неделю в Красноярском крае пострадали от присасываний клещей 188 жителей. Среди них 71 ребенок. Всего с начала сезона зафиксировано 274 случая. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре. В ведомстве предупреждают, что с наступлением устойчивого тепла активность клещей будет только расти.