Хакасский язык появился в «Яндекс Переводчике»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сервисе «Яндекс Переводчик» стал доступен хакасский язык. Теперь пользователи могут переводить тексты с него и на него более чем на 100 языков.
Презентация нововведения прошла в Москве в рамках Российского интернет-форума на площадке, посвященной сохранению языкового многообразия в цифровую эпоху. В обсуждении приняли участие представители Хакасии, включая министра национальной и территориальной политики Льва Сафьянова. По его словам, появление хакасского языка в цифровом сервисе — важный шаг для его сохранения и популяризации, особенно среди молодежи. Он подчеркнул, что язык остается живым, пока используется не только в повседневной речи, но и в современных технологиях.
Работу по интеграции провели специалисты Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории совместно с преподавателями, журналистами и языковыми активистами. Данные для обучения алгоритмов были переданы разработчикам в конце 2025 года, сообщает газета «Хакасия».