Хакасский язык появился в «Яндекс Переводчике»

Презентация нововведения прошла в Москве в рамках Российского интернет-форума на площадке, посвященной сохранению языкового многообразия в цифровую эпоху. В обсуждении приняли участие представители Хакасии, включая министра национальной и территориальной политики Льва Сафьянова. По его словам, появление хакасского языка в цифровом сервисе — важный шаг для его сохранения и популяризации, особенно среди молодежи. Он подчеркнул, что язык остается живым, пока используется не только в повседневной речи, но и в современных технологиях.