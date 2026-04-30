По коням! Какие изваяния запечатлели благородных животных

Донской край зачастую ассоциируется с красивыми скакунами. Конь — верный друг казака, символ свободы и отваги, всегда занимал особое место в жизни и культуре нашей области.
Сегодня это грациозное животное по-прежнему остаётся предметом восхищения, потому скульпторы посвящают ему памятники и композиции. И все они имеют свою историю. О некоторых из них рассказывает rostov.aif.ru.
Эх, тачанка-ростовчанка!
Одна из визитных карточек южной столицы — памятник «Тачанка», который встречает гостей Ростова на южном въезде в город. Этот монумент посвящён Первой конной армии в годы Гражданской войны. Его открыли в 1977 году. Он выполнен из гипса, сверху покрыт листовой медью, внутри — полый. Общая высота сооружения составляет 15 метров. Над памятником работала большая творческая группа, в которую входили скульпторы Владимир Батяй, Борис Лапко, Александр Косолапов, архитектор Пётр Ибалаков. Руководителем коллектива был ростовский скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Скнарин, на счету которого к тому времени уже был большой монумент стачке 1902 года.
Все, кто впервые въезжает в донской мегаполис, обязательно паркуется на площадке возле памятника регионального значения и фотографируется на память.
В дни капризной весенней погоды можно на некоторое время окунуться в воспоминания о тёплом лете, сходить на городскую набережную и полюбоваться скульптурой «Лето» (ростовчане же называют её «Купание коня» — Прим. ред.), посвящённой лошади и мальчику. Она находится в сквере за архитектурным комплексом бывшего речного вокзала.
Выполненное из бронзы творение изображает босоногого худощавого мальчика, сидящего верхом на лошади. Конь отлит лишь до половины корпуса и размещён на гранитном постаменте, имитирующем водную гладь. И, пока конь утоляет жажду, мальчик нежится под лучами летнего солнца. Как известно, донские казаки всегда держали лошадей, а казачата с малых лет осваивали верховую езду. Летом же они купали коней в реке. Вероятно, этот сюжет и нашёл отражение в композиции.
Конь, а не кобыла!
Ещё один довольно известный памятник, связанный с лошадьми, расположен в центре Ростова. На площади Советов перед зданием областного правительства стоит монумент, посвящённый бойцам Первой конной армии, которая в 1920 году понесла большие потери от корпусов конницы белой гвардии. Его установили в 1972 году.
Монументальная скульптурная группа изображает всадника на вздыбленном коне, солдата с ружьём и матроса с гранатой. Скульптура коня имеет слишком выраженные анатомические детали, видные издалека, что породило немало городских легенд и шуток. По одной из версий, во время открытия памятника современники маршала Будённого — прототипа скульптурного всадника, сделали замечание авторам: мол, не ездил Семён Михайлович на кобылах! После этого ночью скульпторы якобы доработали анатомию коня. Кстати, в народе считается, что если прикоснуться к этим элементам, то удача в делах обеспечена.
На проспекте Шолохова, где раньше был старый ростовский аэропорт, пасутся кони. Скульптурную композицию из бронзы «У тихого Дона» установили 24 мая 2007 года, прежняя воздушная гавань ещё работала.
Эта композиция изображает играющих скакунов и симпатичного жеребёнка, тянущегося к матери. В народе её назвали на свой лад — «Донские скакуны».
У многих проходящих и проезжающих мимо людей часто создаётся впечатление, что кони живые, настолько естественно переданы их движения.