Хабаровск готовится к празднованию Дня Победы

Хабаровск готовится к празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничные дни жителей и гостей города ждет насыщенная программа. О том, как в краевом центре отметят праздник, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Главное мероприятие — военный парад (0+) на площади имени Ленина — начнется в 10:00. В 11:20 от площади Ленина по центральным улицам города: Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы проследуют участники Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» (0+). С 12:30 до 13:00 пройдет церемония возложения венка и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы. В Городском дворце культуры состоится торжественный прием губернатором края ветеранов Великой Отечественной войны с 13:00 и до 14:30.
Праздничный концерт (0+), посвящённый Дню Победы состоится в 15:00 в парке Динамо и в 18:00 на Комсомольской площади. В 19:00 на площади Славы пройдёт патриотическая акция «Дальневосточный вальс» (0+).
Завершится празднование артиллерийским салютом на набережной стадиона имени Ленина, он пройдет с 22:00 до 22:15.
Кроме того, в рамках празднования годовщины Победы в городе будут организованы уличные мероприятия.
8 мая в 10:00 в сквере перед ДК имени Горького пройдёт митинг «Жива в нашем сердце победная дата» (6+), а в 11:00 — «Письма с фронта» (6+). В 18:00 хабаровчане смогут посетить концертную программу «Мы наследники Победы!» (0+) в Центре народной культуры и досуга в посёлке Берёзовка.
13 мая в 12:00 на площади Славы состоится церемония награждения победителей городского смотра патриотической работы образовательных учреждений «Во Славу отцов Отечества!».
А 14 мая на территории детского сада № 23 пройдёт городской фестиваль кадетских групп «Кадетский вальс» (0+).