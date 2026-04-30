Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровск готовится к празднованию Дня Победы

Какая программа ждет жителей и гостей города — в нашем материале.

Источник: AmurMedia

Хабаровск готовится к празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В праздничные дни жителей и гостей города ждет насыщенная программа. О том, как в краевом центре отметят праздник, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Главное мероприятие — военный парад (0+) на площади имени Ленина — начнется в 10:00. В 11:20 от площади Ленина по центральным улицам города: Муравьева-Амурского и Тургенева до площади Славы проследуют участники Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» (0+). С 12:30 до 13:00 пройдет церемония возложения венка и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы. В Городском дворце культуры состоится торжественный прием губернатором края ветеранов Великой Отечественной войны с 13:00 и до 14:30.

Праздничный концерт (0+), посвящённый Дню Победы состоится в 15:00 в парке Динамо и в 18:00 на Комсомольской площади. В 19:00 на площади Славы пройдёт патриотическая акция «Дальневосточный вальс» (0+).

Завершится празднование артиллерийским салютом на набережной стадиона имени Ленина, он пройдет с 22:00 до 22:15.

Кроме того, в рамках празднования годовщины Победы в городе будут организованы уличные мероприятия.

8 мая в 10:00 в сквере перед ДК имени Горького пройдёт митинг «Жива в нашем сердце победная дата» (6+), а в 11:00 — «Письма с фронта» (6+). В 18:00 хабаровчане смогут посетить концертную программу «Мы наследники Победы!» (0+) в Центре народной культуры и досуга в посёлке Берёзовка.

13 мая в 12:00 на площади Славы состоится церемония награждения победителей городского смотра патриотической работы образовательных учреждений «Во Славу отцов Отечества!».

А 14 мая на территории детского сада № 23 пройдёт городской фестиваль кадетских групп «Кадетский вальс» (0+).