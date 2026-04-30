Мозг «не видит» смайлик: психолог рассказала, почему эмодзи не заменяют настоящие эмоции

Мозг человека по-разному реагирует на живую улыбку и смайлик в переписке. В цифровом общении мы часто думаем, что эмодзи заменяют настоящие эмоции, но это не совсем так. Об этом KP.RU рассказала психолог психолог Александра Чмуж, автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» издательства «Комсомольская правда».
«При живом общении у нас включаются зеркальные нейроны — это клетки головного мозга, которые активируются, когда мы наблюдаем за другими людьми. Это нейронная основа для социального взаимодействия, благодаря этим участкам мозга мы понимаем чувства, настроения, состояния других людей, способны сопереживать и испытывать схожие эмоции», — пояснила эксперт.
По словам специалиста, при живом общении мозг «заражается» эмоциями через мимику, голос и жесты. Это создает ощущение настоящей близости и вовлеченности. Это дает эйфорию от переживания эмоционального единства с другим человеком во время живого общения.
Смайлик же работает иначе. Мозг не видит человека, а анализирует лишь символ. Поэтому эмоция формируется не напрямую, а через воспоминания и личный опыт, а не через реальное взаимодействие.
Ранее KP.RU представил гид по расшифровке современных значений смайликов. Сегодня эмодзи стали полноценным языком общения миллионов людей — с собственными смыслами, нюансами и скрытыми отсылками.