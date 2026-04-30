Россиянам назвали возможную причину неизвестной болезни в Бурунди

Заболевание, зафиксированное в Бурунди, может проявляться лихорадкой, слабостью, головокружениями и болью в брюшной полости. Не исключено, что вспышку неизвестной болезни в Бурунди вызывает вирусная кишечная инфекция. Об этом заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании», — сказал он для ТАСС.
Академик уточнил, что исследования не завершены. Кроме того, в качестве симптомов возможны кровь в моче, желтуха и проблемы с дыханием.
По его словам, назвать болезнь конкретно пока нельзя, надо выяснить причину возникновения. Академик также заметил, что летальность на данный момент выглядит весьма высокой — выше, чем при COVID-19 (2%).
При этом академик отметил, что нельзя исключать искусственного распространения инфекции.
Накануне по запросу Минздрава Бурунди Роспотребнадзор отправил экспертов в эту африканскую страну для борьбы со вспышкой опасной болезни. Зафиксировано 35 случаев заражения, пять из которых закончились летальным исходом.