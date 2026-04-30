Хабаровский край впервые отмечает «День коренных малочисленных народов»

Губернатор Демешин: мы обязаны беречь наш общий духовный код.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 30 апреля 2026 года впервые отметили «День коренных малочисленных народов России». Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Праздник появился по решению Президента России Владимира Путина. Весь 2026-й год глава государства объявил Годом единства народов России. В регионе проживают восемь коренных этносов: нанайцы, нивхи, удэгейцы, эвенки, ульчи, негидальцы, эвены и орочи.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей. «Культура, язык, традиции каждого народа — основа основ нашей страны. Мы сильны, когда вместе, когда уважаем друг друга. Хабаровский край — дом для восьми коренных этносов. Они живут здесь веками, хранят обычаи предков и родную речь. Это наш общий духовный код. И мы обязаны его беречь», — написал глава региона.

Он отметил, что в поездках по краю всегда встречается с представителями коренных народов и поражается их мудрости и душевной щедрости. «Погружаться в их культуру, слушать песни, узнавать обычаи — для меня это отдельная радость. Замечательные, сильные духом люди. Горжусь, что мы живём с ними на одной земле! Спасибо за тепло вашей души и любовь к родному краю! С праздником!» — добавил Дмитрий Демешин.

