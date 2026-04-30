В Хабаровске задержали начальника с поддельными правами

В Хабаровске сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки в Кировском районе, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
При проверке документов водитель предъявил удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Экспертиза установила, что водительское удостоверение изготовлено не установленным государством способом и напечатано на цветном принтере. Кроме того, указанные в документе персональные данные не совпадали с данными задержанного.
По данным полиции, мужчина заказал поддельное удостоверение через интернет у неизвестных лиц. Документ он получил по почте после оплаты.
Личность водителя установлена. Им оказался 44-летний житель Кировского района, работающий начальником отдела коммерческой фирмы. Ранее он был лишён права управления транспортным средством на 18 месяцев за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.