Можно ли заменить психолога нейросетями: специалист дала ответ

Развитие искусственного интеллекта привело к тому, что многие начали обсуждать свои эмоции с чат-ботами. ИИ может дать совет, но не способен дать человеческое участие и эмоциональную связь. Об этом KP.RU рассказала психолог Александра Чмуж, автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» издательства «Комсомольская правда».
«Может быть, с помощью советов машины ты и можешь снизить уровень своей тревоги, но ИИ не заменит потребности в живом общении. У психологов есть такая пословица: мы получаем душевные раны в отношениях, но исцелить их можем только в отношениях», — подчеркнула эксперт.
По словам специалиста, искусственный интеллект может поддержать в моменте, но не формирует настоящего эмоционального контакта. А именно он помогает человеку чувствовать себя понятым и принятым.
Важно сначала научиться замечать свое одиночество и понимать, что многие проблемы идут именно из состояния изоляции. Когда появляется ощущение, что пора выходить из этого «замкнутого круга», у человека естественно возникает желание идти на контакт с другими.
«Я думаю, что заменить психолога ChatGPT или другими системами искусственного интеллекта не получится, хотя многие переписываются с алгоритмом на тему своего психологического состояния», — заключила специалист.
Ранее психолог Наталья Наумова предупредила, что активное использование ИИ нарушает когнитивные способности детей.