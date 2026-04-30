Психолог объяснила действия зумеров: почему они просто «пропадают» при конфликте

Молодое поколение все чаще выбирает не решать конфликт, а просто исчезать из общения — в работе, дружбе или личных отношениях. Эксперты связывают это с перегрузкой, стрессом и желанием сохранить внутренние ресурсы. Об этом KP.RU рассказала психолог Александра Чмуж, автор книги «Ключи от детства. Заметки психолога для мудрой мамы» издательства «Комсомольская правда».
«Допустим, по службе возникают какие-то сложности — вместо того, чтобы разбираться, отстаивать свои права, они просто перестают ходить на работу. Им проще повернуться и уйти, чем объяснять, что тебе не нравится», — отметила эксперт.
По словам специалиста, такой стиль поведения стал распространенным среди зумеров и миллениалов. Вместо обсуждения проблемы они выбирают дистанцию, избегая эмоционально тяжелых разговоров.
В личном общении они ведут себя также. Если возникают сложности или меняются планы, просто перестают выходить на связь — не отвечают на сообщения и не берут трубку. С их точки зрения, это проще и целесообразнее, чем обсуждать ситуацию и вести диалог.
Ранее стало известно, почему зумеры все чаще отказываются от рукопожатий. По данным зарубежного исследования, около 25% молодых людей испытывают тревожность при общении.